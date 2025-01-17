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Дудиев: в «Алании» на данный момент всё печально, хотят установить потолок зарплат

Дудиев: в «Алании» на данный момент всё печально, хотят установить потолок зарплат
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Бывший полузащитник «Алании» Аслан Дудиев высказался о ситуации во владикавказском клубе.

«В «Алании» на данный момент всё печально. Стадион не готов. Костяку игроков, которые остались, хотят установить потолок зарплат в 150 тысяч рублей. Не знаю, что они этим добиваются. Из второй команды, которую закрыли, подтянули много ребят. Образно говоря, те, кто не согласится на потолок зарплат, будут отдельно тренироваться. А молодые из «Алании-2» будут играть», — приводит слова Дудиева «РБ Спорт».

«Алания» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 21 матч.

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