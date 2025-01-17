«Открытый, прикольный». Дудиев назвал Сёмина самым сильным тренером в своей карьере

Бывший футболист Аслан Дудиев, выступавший в саранской «Мордовии», ответил на вопрос о самом сильном тренере в своей карьере.

«Это Юрий Палыч Сёмин. Легендарный! Это человечище. В ресторане места нет, он мог тебя посадить за стол, накормить, поболтать с тобой. Открытый, прикольный. Сёмин был в возрасте, когда мы были в «Мордовии». Дома всех прибивали: один гол забиваем — и дальше человек восемь в обороне», — приводит слова Дудиева «РБ Спорт».

Юрий Сёмин возглавлял «Мордовию» в период с 2014 по 2015 год. При Сёмине команда добилась лучшего результата в истории — восьмое место в РПЛ. Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов» в 2021 году.