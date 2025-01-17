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«Зенит» готов заплатить € 25 млн и предложить Артура за покупку вингера «Ботафого» — JF

«Зенит» готов заплатить € 25 млн и предложить Артура за покупку вингера «Ботафого» — JF
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«Зенит» крайне заинтересован в трансфере 24-летнего крайнего нападающего «Ботафого» Луиса Энрике и готов предложить за него € 25 млн, а также включить в сделку вингера Артура Гимарайнса. Об этом сообщает аккаунт JornaFla10 в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, возможен вариант, что «Ботафого» будет иметь приоритетное право покупки полузащитника «Зенита» Вендела в следующее трансферное окно. Подчёркивается, что переход Энрике в санкт-петербургский клуб может состояться нынешней зимой.

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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