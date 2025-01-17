«Хочу, чтобы были сильные спарринги». Сторожук — о соперниках «Арсенала» на сборах

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, что клуб старается подбирать сильных соперников для контрольных матчей на сборах.

«Это одно из моих требований. Пусть это будет первая игра, вторая или заключительная – неважно. Хочу, чтобы были сильные спарринги с соперниками выше рангом. Так мы сможем в полном объёме оценить наши возможности и увидеть нюансы, над которыми необходимо в первую очередь работать. Не столь важно, какой будет итог, в любом случае мы в выигрыше», — приводит слова Сторожука официальный сайт «Арсенала».

На сборах в Турции «Арсенал» сыграет с софийским «Локомотивом», грозненским «Ахматом», «Ленинградцем», «Челябинском», «Актобе», воронежским «Факелом» и ташкентским «Бунёдкором».