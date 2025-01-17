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«Фламенго» запросил € 9,6 млн у ЦСКА за 18-летнего полузащитника Лоррана — Касагранде

«Фламенго» запросил € 9,6 млн у ЦСКА за 18-летнего полузащитника Лоррана — Касагранде
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Бразильский «Фламенго» отклонил первое предложение московского ЦСКА о трансфере атакующего полузащитника Лоррана.

По информации журналиста Касагранде, «Фламенго» запросил € 9,6 млн за 18-летнего хавбека. Ранее армейцы предлагали € 5 млн.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Зенитом».

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