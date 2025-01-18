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Тренер тульского «Арсенала» Сторожук высказался о встрече с губернатором региона

Тренер тульского «Арсенала» Сторожук высказался о встрече с губернатором региона
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о встрече команды с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

«Однозначно ситуация меняется в лучшую сторону. Есть понимание, есть внимание. Клуб под присмотром, это радует. Хочу поблагодарить Дмитрия Вячеславовича за такое отношение. Видны пути развития, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Сторожука официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

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