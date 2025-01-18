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Футболист «Пари НН» Царукян рассказал о желании заниматься вокалом

Футболист «Пари НН» Царукян рассказал о желании заниматься вокалом
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян рассказал, что в отпуске играл на фортепиано, а также о том, что желает начать заниматься вокалом.

«В отпуске учил композицию «Отель «Калифорния». Было время, процентов 30-40 выучил. Сейчас в приоритете у меня сборы, на них надо показать себя. Потом во время сезона буду продолжать учить.

Пою ли я? Тоже очень хочу начать (улыбается). У меня отец нормально поёт, у него вокал развит больше, чем у меня. Но я иногда смотрю разные видеоуроки по вокалу. Тяжело совместить игру на фортепиано и подпевать. Надо попадать в ноты, слух нужен. У меня, слава богу, есть слух, хотя неидеальный. Что касается голоса, я не смогу петь, как профессиональные певцы, это надо развивать.

После карьеры в футболе могу пойти в шоу-бизнес? Я бы шутки шутил», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Валерий Царукян провёл 13 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России.

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