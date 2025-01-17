Башич — о Промесе: Квинси нужен в РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался об экс-нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе, который на данный момент выступает за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. Напомним, Промес заочно приговорён к 7,5 года тюремного заключения в Нидерландах.

— Как оцениваете ситуацию Квинси Промеса? Стоит ли «Спартаку» пытаться его вернуть, с учётом того, что в Эмиратах он сам подставился?

— Российской Премьер-Лиге нужен Промес. Это один из лучших футболистов, когда-либо игравших в России. Он невероятно хорош, у него фантастические качества.

— Но он попадает в сумасшедшие истории!

— Но он ещё и реально хорош на поле. Это дороже. Я уверен, что он может помочь «Спартаку», — приводит слова Башича «РБ Спорт».