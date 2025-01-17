Антонио Конте: с уходом Кварацхелии «Наполи» не будет тем, что прежде

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о влиянии на команду потери её лидеров, в частности крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии, близкому к переходу в «ПСЖ».
«Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе. Сейчас мы сосредоточены на Кваре [Кварацхелии]. Однако если объективно проанализировать ситуацию, то по сравнению с прошлым годом в этой команде не хватает трёх игроков: Осимхена, Квары и Зелиньского, а также Кима [Мин Джэ]
У каждого может быть своё мнение, и каждый может сказать, что мы стали сильнее или слабее. Люди говорят, что у нас есть стержень, но сейчас это другой «Наполи». С уходом Квары это уже не та команда, которая выигрывала скудетто», — приводит слова Конте Tuttomercatoweb.
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