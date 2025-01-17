Sport.es: Винисиус продолжает общение с саудовскими клубами и может покинуть «Реал» летом

Окружение крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не отрицает, что 24-летний футболист обдумывает своё будущее в испанском клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители бразильского вингера продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии. Винисиус может принять решение о переходе в одну из саудовских команд грядущим летом. Подчёркивается, что одна из причин, в связи с которой футболист может покинуть «Реал», заключается в том, что ему «не хватает счастья» в Испании, где он периодически подвергается расистским оскорблениям.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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