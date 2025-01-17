«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти легенды клуба, обладателя «Золотого мяча» Дениса Лоу

Экс-нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Денис Лоу скончался на 85-м году жизни.

Денис Лоу забил 237 мячей в 404 матчах за «красных дьяволов» и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Форвард был последним живым членом «святой троицы» манкунианцев после смерти Джорджа Беста в 2005 году и сэра Бобби Чарльтона – в 2023 году. Лоу также является лучшим бомбардиром сборной Шотландии. Он забил 30 голов в 55 матчах за национальную команду.

В 1964 году Лоу стал обладателем премии France Football «Золотой мяч», который вручался лучшему футболисту Европы.