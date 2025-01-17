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Монпелье — Монако, результат матча 18-го тура Лиги 1, счёт 2:1, 17 января 2025 года

«Монако» с Головиным проиграл «Монпелье» в матче 18-го тура Лиги 1
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Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монпелье» и «Монако». Команды играли на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром (Франция). «Монпелье» победил «Монако» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
17 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Керер – 32'     1:1 Аль-Тамари – 55'     2:1 Аль-Тамари – 82'    

На 32-й минуте защитник «Монако» Тило Керер открыл счёт. Ответный мяч «Монпелье» на 55-й минуте забил полузащитник Мусса Аль-Тамари. Победный мяч хозяев на 82-й минуте оформил снова Аль-Тамари — 2:1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 82-й минуте, заменив Люка Мишаля.

После 18 сыгранных матчей «Монпелье» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков. «Монако» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 43 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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