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«Пари НН» объявил о переходе колумбийского защитника

«Пари НН» объявил о переходе колумбийского защитника
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Колумбийский защитник Хуан Кастильо пополнил состав «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

Отмечается, что футболист подписал долгосрочный контракт с «Пари Нижний Новгород».

«Приветствуем Хуана в «Пари НН»! Желаем нашему новичку проявить себя с лучшей стороны в Нижнем Новгороде и решить вместе с командой поставленные перед ней задачи!» — написано в заявлении клуба.

22-летний Хуан Кастильо ранее выступал за американские «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Филадельфию Юнион». Его предыдущим клубом была колумбийская «Форталеса».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера составит € 300 тыс., а срок контракта рассчитан на 3,5 года.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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