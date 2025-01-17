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Флик отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Рашфорду

Флик отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Рашфорду
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду.

«Рашфорд? Скажу как и всегда, я доволен командой. Есть несколько травмированных футболистов, например, Марк Берналь и тер Штеген. Но мы работаем хорошо. [Андреас] Кристенсен вернулся. Я доволен командой, но трансферы — это работа Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Флика Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий тренер одобрил переход Рашфорда в каталонский клуб. Сообщалось, что сам футболист также испытывает желание играть в команде Флика.

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