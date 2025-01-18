Результаты матчей чемпионата Испании 17 января

В пятницу, 17 января, прошёл один матч 20-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 17 января:

«Эспаньол» — «Вальядолид» — 2:1.

В составе «Эспаньола» отличились Хавьер Пуадо и Роберто Фернандес. За «Вальядолид» забил Хави Санчес.

«Вальядолид» занимает 19-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков после 20 матчей. «Эспаньол» располагается на 17-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.