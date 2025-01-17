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Стала известна причина задержки перехода Коло Муани в «Ювентус» на правах аренды

Стала известна причина задержки перехода Коло Муани в «Ювентус» на правах аренды
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Переход нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани в «Ювентус» задерживается по причине достижения парижским клубом лимита на количество футболистов, которые могут находиться в аренде. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, на текущий момент шесть игроков взрослой команды французского гранда пребывают в аренде, что является максимально допустимым лимитом. Для того чтобы завершить переход Коло Муани, «ПСЖ» должен отозвать из аренды как минимум одного футболиста. Подчёркивается, что, вероятнее всего, чемпион Франции вернёт вратаря Люка Лавалле.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подтвердил, что Коло Муани станет игроком туринского клуба.

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