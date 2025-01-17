Новый контракт Холанда с «Сити» является самым прибыльным в истории футбола — Daily Mail

Новый контракт нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда является самым прибыльным в истории футбола с учётом дополнительных выплат, бонусов за лояльность и отчислений за использование его образа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, по новому трудовому соглашению 24-летний футболист зарабатывает около £ 1 млн в неделю.

«Горожане» объявили о пролонгации контракта с Холандом в пятницу, 17 января. Новое трудовое соглашение рассчитано до 2034 года. Ранее издание The Guardian сообщило, что теперь заработная плата норвежского нападающего без учёта бонусов составляет £ 500 000 в неделю.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: