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Новый контракт Холанда с «Сити» является самым прибыльным в истории футбола — Daily Mail

Новый контракт Холанда с «Сити» является самым прибыльным в истории футбола — Daily Mail
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Новый контракт нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда является самым прибыльным в истории футбола с учётом дополнительных выплат, бонусов за лояльность и отчислений за использование его образа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, по новому трудовому соглашению 24-летний футболист зарабатывает около £ 1 млн в неделю.

«Горожане» объявили о пролонгации контракта с Холандом в пятницу, 17 января. Новое трудовое соглашение рассчитано до 2034 года. Ранее издание The Guardian сообщило, что теперь заработная плата норвежского нападающего без учёта бонусов составляет £ 500 000 в неделю.

Материалы по теме
Холанд будет зарабатывать £ 500 000 в неделю по новому контракту с «Сити» — The Guardian

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:

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