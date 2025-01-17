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Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» — L’Equipe

Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» — L’Equipe
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Сегодня, 17 января, грузинский нападающий Хвича Кварацхелия подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил L’Equipe.

Отмечается, что сумма трансфера Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» составит € 70 млн, не считая бонусов. Ранее сообщалось, что футболист успешно прошёл медобследование перед переходом.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету нападающего одна игра в Кубке Италии.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 17 встреч.

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