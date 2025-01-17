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«Такое происходит уже 100 лет». Симеоне не удивлён судейством в матче «Реал» — «Сельта»

«Такое происходит уже 100 лет». Симеоне не удивлён судейством в матче «Реал» — «Сельта»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симоне высказался о судействе в матче 1/8 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой» (5:2). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
ДВ
Сельта
Виго
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Винисиус Жуниор – 48'     2:1 Бамба – 83'     2:2 Алонсо – 90+1'     3:2 Эндрик – 108'     4:2 Вальверде – 112'     5:2 Эндрик – 119'    

«Я не смотрел матч, но мне сообщили, что были такие эпизоды, которые происходят уже 100 лет. Не знаю, чему тут удивляться. Можно ли конкурировать с такими командами? Разумеется. Это делали на протяжении 100 лет и продолжают делать», — приводит слова Симеоне Marca.

В данной встрече одним из спорных моментов стал эпизод, когда в первом тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти после того, как вратарь «сливочных» Андрей Лунин зацепил и сбил с ног хавбека Уиллота Сведберга.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.

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