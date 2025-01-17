«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Кварацхелией до 2029 года

«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией. Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года.

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Наполи» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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