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«Оказаться здесь — это мечта». Кварацхелия поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»

«Оказаться здесь — это мечта». Кварацхелия поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»
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Новоиспечённый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от перехода во французский гранд, о котором было объявлено официально сегодня, 17 января.

«Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

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