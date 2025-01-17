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Президент «ПСЖ» высказался о подписании Хвичи Кварацхелии

Президент «ПСЖ» высказался о подписании Хвичи Кварацхелии
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Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал трансфер грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи».

«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «Пари Сен-Жермен». Хвича — один из самых ярких игроков в мировом футболе, обладающий фантастическим талантом, а также смелостью и желанием бороться за команду. Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба.

Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и продолжаем делать её звездой», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба «ПСЖ».

Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

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