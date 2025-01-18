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Иван Башич назвал свою тройку лучших игроков РПЛ

Иван Башич назвал свою тройку лучших игроков РПЛ
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич назвал свою тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— В прошлом году в интервью вы сказали, что лучшие игроки Премьер-Лиги — Клаудиньо, Промес и Смолов. Кого назовёте сейчас?
— Определённо Барко. Ещё этот молодой парень из «Локомотива»… Да, Батраков. Он много забил, показал классный футбол. Угальде, он сейчас лучший бомбардир, — приводит слова Башича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Башич сыграл за «Оренбург» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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