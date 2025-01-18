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Новый контракт Холанда включает механизм, позволяющий купить его «Реалу» и «ПСЖ» — Marca

Новый контракт Холанда включает механизм, позволяющий купить его «Реалу» и «ПСЖ» — Marca
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Новый контракт нападающего Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2034 года, не содержит пункта об отступных, однако предусматривает специальную формулу, в соответствии с которой мадридский «Реал» и «ПСЖ» могут приобрести норвежского футболиста на особых условиях. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на наличие указанного механизма в трудовом соглашении 24-летнего игрока, на текущий момент он полностью сосредоточен на выступлениях в составе «Манчестер Сити».

«Горожане» объявили о пролонгации контракта с Холандом в пятницу, 17 января. Ранее издание The Guardian сообщило, что теперь заработная плата норвежского нападающего без учёта бонусов составляет £ 500 000 в неделю.

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