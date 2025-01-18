«ПСЖ» временно удалил новость о подписании контракта с Кварацхелией с официального сайта

«Пари Сен-Жермен» временно удалил новость о заключении трудового соглашения с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией с официального сайта.

Ранее на официальном ресурсе французского гранда появилась информация, что грузинский футболист подписал контракт с парижским клубом до 2029 года. Помимо сведений о факте, что Кварацхелия стал игроком «ПСЖ», на сайте были приведены справка о карьерном пути нападающего, его комментарий о переходе в стан действующего чемпиона Франции, а также комментарий президента «ПСЖ» по этому поводу.

Через непродолжительный промежуток времени данная новость была удалена, однако затем появилась на сайте вновь.

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