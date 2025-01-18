«Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту», потерпев третье поражение в Бундеслиге подряд

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Оскар Хойлунн укрепил преимущество хозяев.

Это поражение стало третьим для «Боруссии» в Бундеслиге подряд. В 17-м туре «шмели» со счётом 2:4 уступили «Хольштайну». В 16-м туре дортмундская команда проиграла «Байеру» со счётом 2:3.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: