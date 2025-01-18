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«Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту», потерпев третье поражение в Бундеслиге подряд

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту», потерпев третье поражение в Бундеслиге подряд
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Экитике – 18'     2:0 Хойлунн – 90+2'    

На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Оскар Хойлунн укрепил преимущество хозяев.

Это поражение стало третьим для «Боруссии» в Бундеслиге подряд. В 17-м туре «шмели» со счётом 2:4 уступили «Хольштайну». В 16-м туре дортмундская команда проиграла «Байеру» со счётом 2:3.

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