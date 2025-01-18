Экс-игрок ЦСКА Гусев: Газзаев любил атакующий футбол

Бывший полузащитник ЦСКА, ныне тренер московского «Динамо» Ролан Гусев вспомнил свои игровые годы. Гусев завершил карьеру футболиста в 2011 году в возрасте 34 лет.

— До этого, я так помню, у вас был испанский период жизни. Работали или только в теннис с Александром Мостовым играли, в шутку говоря?

— Нет. Только закончил играть. Ещё о тренерстве не задумывался.

— Несколько воспоминаний из вашего славного игроцкого прошлого. Как удавалось столько забивать с позиции правого полузащитника?

— У Газзаева всегда были требования замыкать дальнюю штангу. Плюс стандарты — штрафные, пенальти я же бил. И он любил атакующий футбол, когда всегда нужно нестись вперёд. Поэтому так и получалось.

— Сегодня наверняка следите за игроками вашего амплуа в мировом футболе. Кто-то демонстрирует подобную результативность?

— Ямаль? Сейчас футбол другой. Как только перестал играть атакующим правым хавом, тут же снизил результативность. До этого подо мной был Шемберас, я об обороне вообще мог не думать. А когда на три защитника перешли и Газзаев стал ставить латералем, всё поменялось.

— Вслед за Валерием Газзаевым вы перешли из «Динамо» в ЦСКА, а ведь могли оказаться в «Спартаке»?

— Ну, конечно. Гинер убедил меня.

— Победа в Кубке УЕФА – 2004/2005, понятно, стоит особняком. Но ведь был ещё голевой пас на голову Вадиму Евсееву в Уэльсе. Три самых памятных воспоминания из карьеры футболиста?

— Первое — игра с Уэльсом. Второе — Кубок УЕФА. Третье — первое чемпионство с ЦСКА, — приводит слова Гусева Livesport.