Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик. На 33-й минуте полузащитник «Дженоа» Патрицио Мазини восстановил равновесие. На 60-й минуте нападающий Стефан Эль-Шаарави вывел «волков» вперёд. В середине второго тайма вратарь гостей Никола Леали забил гол в свои ворота.

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 27 очков за 21 матч. «Дженоа» заработал 23 очка в 21 игре и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 47 очков за 20 матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: