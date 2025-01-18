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Гол Эль-Шаарави позволил «Роме» обыграть «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А

Гол Эль-Шаарави позволил «Роме» обыграть «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А
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Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Италия — Серия А . 21-й тур
17 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Довбик – 25'     1:1 Мазини – 33'     2:1 Эль-Шаарави – 60'     3:1 Леали – 73'    

На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик. На 33-й минуте полузащитник «Дженоа» Патрицио Мазини восстановил равновесие. На 60-й минуте нападающий Стефан Эль-Шаарави вывел «волков» вперёд. В середине второго тайма вратарь гостей Никола Леали забил гол в свои ворота.

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 27 очков за 21 матч. «Дженоа» заработал 23 очка в 21 игре и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 47 очков за 20 матчей.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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