Клуб Медиалиги «Народная команда» приостановил свою деятельность

Клуб Медиалиги «Народная команда» объявил о приостановлении своей деятельности.

«Дорогие друзья! С большим сожалением сообщаем, что «Народная команда» приостанавливает свою деятельность, как минимум до начала осенней части сезона. Руководству клуба тяжело далось это решение, но без большого бюджета содержать боеспособную команду практически невозможно. Таковы реалии современного медиафутбола.

Мы благодарим всех наших болельщиков за поддержку! По сей день мы вспоминаем все знаковые события, которые пережили вместе с вами. Это и матч на стадионе «Спартак», и множество крутых выездов, и победы над топами медиафутбола. Спасибо вам, что прошли этот путь вместе с нами.

Также сообщаем, что мы по-прежнему открыты к предложениям для потенциальных партнёров и спонсоров. Кто знает, может, и в весеннюю часть сезона успеем попасть», — написано в заявлении клуба в телеграм-канале.