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Тренер «Динамо» Гусев высказался о переходе Кварацхелии в «ПСЖ»

Тренер «Динамо» Гусев высказался о переходе Кварацхелии в «ПСЖ»
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Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии во французский «Пари Сен-Жермен». В пятницу, 17 января, парижане объявили о подписании контракта с хавбеком.

— Кварацхелия всё правильно сделал?
— Не о чём говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора. А «Наполи» не думаю, что до такого доберётся. Во всяком случае, куда дальше находится, — приводит слова Гусева Livesport.

Действующее трудовое соглашение Кварацхелии с «ПСЖ» рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

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