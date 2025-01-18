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«Зенит» близок к покупке вингера «Ботафого» за € 35 млн — журналист Текстор

«Зенит» близок к покупке вингера «Ботафого» за € 35 млн — журналист Текстор
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«Зенит» сделал предложение «Ботафого» по трансферу 24-летнего крайнего нападающего Луиса Энрике в размере € 35 млн. Об этом сообщает Fogaonet со ссылкой на журналиста Джона Текстора.

По информации источника, сделка близка к завершению. При этом другой журналист Андре Эрнан подчеркнул, что бразильский клуб может запросить € 45 млн за переход Энрике в «Зенит».

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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