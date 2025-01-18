Результаты матчей чемпионата Италии 17 января

17 января в 21-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Италии 17 января:

«Рома» — «Дженоа» — 3:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Наполи», набравший 47 очков за 20 игр. На второй строчке располагается «Интер», который заработал 44 очка в 19 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 43 очками после 20 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 13 очков, «Венеция» с 14 очками и «Кальяри», заработавший 18 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: