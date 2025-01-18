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Результаты матчей чемпионата Германии 17 января

Результаты матчей чемпионата Германии 17 января
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17 января в 18-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Германии 17 января:

  • «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 42 очка за 17 игр. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 38 очков в 17 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 36 очками после 18 матчей. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хоффенхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 11 очками и «Бохум», заработавший 11 очков.

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