17 января в 18-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Германии 17 января:

«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 42 очка за 17 игр. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 38 очков в 17 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 36 очками после 18 матчей. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хоффенхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 11 очками и «Бохум», заработавший 11 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: