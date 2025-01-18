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Волевая победа над «Ниццей» вывела «Лилль» в тройку лидеров чемпионата Франции

В ночь с 17 на 18 января мск на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Лиллем» и «Ниццей». «Доги» одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 29-й минуте игры счёт открыл нападающий «Ниццы» Софьян Диоп. На 48-й минуте исландский полузащитник хозяев поля Хакон-Арнар Харальдссон забил ответный гол. На 63-й минуте центральный защитник Бафоде Диаките принёс победу «Лиллю».

Этот успех позволил «догам» набрать 32 очка в 18 матчах и опередить в турнирной таблице чемпионата Франции «Ниццу» и «Монако», поднявшись с пятого места сразу на третье. Французский клуб с Лазурного берега опустился на пятую строчку с 30 очками в 18 встречах.

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