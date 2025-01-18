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Результаты матчей чемпионата Франции 17 января

Результаты матчей чемпионата Франции 17 января
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Вчера, 17 января, прошли две встречи 18-го тура французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 18-й тур. Результаты 17 января:

«Монпелье» — «Монако» — 2:1;
«Лилль» — «Ницца» — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Подопечные испанского специалиста Луиса Энрике записали в свой актив 43 очка. На втором месте находится «Марсель», на счету которого 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Лилль», набрав 32 очка. В топ-5 также входят «Монако» (31) и «Ницца» (30).

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