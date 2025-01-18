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Клаудио Раньери ответил на вопрос о своём будущем

Клаудио Раньери ответил на вопрос о своём будущем
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери ответил на вопрос о своём будущем после окончания сезона.

«По окончании сезона я перестану тренировать. Пришло время сказать «хватит». Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола, где «Рома» заслуживает быть», — приводит слова Раньери Goal.

Раньери также занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Предыдущим местом работы итальянского специалиста является «Кальяри», который он возглавил в январе 2023 года.

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