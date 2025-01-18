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Голкипер «Акрона» оценил перспективы команды в текущем сезоне РПЛ

Голкипер «Акрона» оценил перспективы команды в текущем сезоне РПЛ
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Вратарь тольяттинского «Акрона» Сергей Волков высказался о перспективах клуба-дебютанта РПЛ в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Болельщики говорят, что «Акрон» способен закрепиться в верхней части турнирной таблицы? Вообще многие люди говорят много. (Смеётся.) Но если болельщики говорят, значит, видят потенциал команды. Посмотрим после зимней паузы. Повторюсь, мы постараемся не опуститься ниже в турнирной таблице. А даст бог, ещё и выше поднимемся», – приводит слова Волкова «РБ Спорт».

По итогам осенней части первого в истории «Акрона» сезона в РПЛ красно-чёрные занимают в турнирной таблице чемпионата России девятую строчку, набрав 22 очка в 18 матчах. Тольяттинцы отстают на четыре очка от находящихся на седьмом и восьмом местах «Ростова» и «Рубина», опережая на шесть очков зону стыковых матчей и на девять — зону прямого вылета в Первую лигу.

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