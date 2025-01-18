Принадлежащий «Зениту» Вильсон Изидор не забил два пенальти в концовке матча Чемпионшипа

24-летний французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, выступающий на правах аренды за «Сандерленд», дважды не реализовал пенальти в выездном матче 27-го тура английского Чемпионшипа с «Бёрнли» (0:0).

Изидор исполнял одиннадцатиметровые удары на 86-й и 90-7-й минутах встречи. В обоих случаях его удар в нижний угол отразил голкипер «бордовых» Джеймс Траффорд. В случае победы «Сандерленд» опередил бы своего прямого конкурента «Бёрнли» в таблице и поднялся бы на второе место — в зону прямого выхода в АПЛ, в результате ничьей «чёрные коты» с 51 очком в 27 матчах остались на четвёртом месте — в зоне плей-офф.

Нападающий Вильсон Изидор был отдан «Зенитом» в аренду до конца сезона в «Сандерленд» в конце августа 2024 года. За сине-бело-голубых французский форвард в этом сезоне провёл пять матчей во всех турнирах и забил два гола, за «Сандерленд» на ео счету восемь мячей в 23 матчах Чемпионшипа, в том числе три гола в четырех предыдущих играх.

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