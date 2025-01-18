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Флик рассказал о будущем Араухо в «Барселоне»

Флик рассказал о будущем Араухо в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем защитника «блауграны» Рональда Араухо.

«Останется ли Араухо? Как я уже говорил после прошлого матча, у него осталось полтора года по контракту. Я надеюсь, что он продлит контракт. Араухо является одним из лучших защитников», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, ранее появилась информация, что Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о новом контракте. Действующее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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