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Доменико Тедеско отреагировал на своё увольнение из сборной Бельгии

Доменико Тедеско отреагировал на своё увольнение из сборной Бельгии
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал своё увольнение с поста наставника национальной команды.

«Я всегда был горд работать тренером сборной Бельгии, и вместе мы добились многого. К сожалению, эта прекрасная история подошла к концу. Я на 100% уверен, что команда победит Украину и без проблем пройдёт на чемпионат мира. Команда ещё находится на ранней стадии своего развития и продолжит производить фурор в ближайшие годы. Я от всего сердца желаю игрокам, персоналу федерации и болельщикам всего самого наилучшего», — приводит слова Тедеско пресс-служба сборной Бельгии.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

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