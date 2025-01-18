Артур Галоян: «Акрон» показывал хороший футбол в первой части сезона РПЛ

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Артур Галоян высказался о своих задачах на весеннюю часть сезона-2024/2025 и оценил игру команды в осенней части.

«В первую очередь мне нужно набрать необходимую форму. В первой части сезона были проблемы со здоровьем. Надеюсь, что верну свои оптимальные кондиции и буду снова показывать свою лучшую игру. Что касается команды, то я считаю, что «Акрон» показывал хороший футбол в первой части сезона и может прибавить после зимней паузы. Но говорить о конкретных целях рано. Будем двигаться от матча к матчу», – приводит слова Галояна «РБ Спорт».

По итогам осенней части первого в истории «Акрона» сезона в РПЛ красно-чёрные занимают в турнирной таблице чемпионата России девятую строчку, набрав 22 очка в 18 матчах. Тольяттинцы отстают на четыре очка от находящихся на седьмом и восьмом местах «Ростова» и «Рубина», опережая на шесть очков зону стыковых матчей и на девять — зону прямого вылета в Первую лигу.

25-летний атакующий хавбек Артур Галоян принял участие в пяти матчах клуба во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Видео: Челлендж с Артуром Галояном