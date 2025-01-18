Кварацхелия объяснил своё решение покинуть «Наполи» и перейти в «ПСЖ»

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия прокомментировал своё решение покинуть «Наполи» и перейти в «ПСЖ».

«Проект убедил меня. Я знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Здесь играло много великих игроков, я не особо раздумывал, когда у меня появилась возможность приехать в Париж», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт «ПСЖ».

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: