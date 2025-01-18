Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от работы с Луисом Энрике в «ПСЖ»

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от совместной работы с испаским специалистом Луисом Энрике в парижском клубе.

«Он один из лучших тренеров в мире. Я знаю, что многому научусь, работая с ним. И я очень рад стать игроком, которого тренирует Луис Энрике», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт «ПСЖ».

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Хвичу Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

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