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«Американские горки». Аморим высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед»

«Американские горки». Аморим высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что до конца сезона будет тяжело. Будут американские горки. Всё зависит от того, сколько времени есть на тренировки. У нас было семь тренировок за 14-15 матчей. Это очень тяжело, но мы должны продолжать и пытаться побеждать. Иногда мы играем хорошо, иногда – плохо. Мы будем стараться побеждать», — приводит слова Аморима ESPN.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 26 очков за 21 матч.

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