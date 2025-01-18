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«Ботафого» готов предложить «Зениту» € 10 млн за Артура — источник

«Ботафого» готов предложить «Зениту» € 10 млн за Артура — источник
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Бразильский «Ботафого» продолжает следить за вингером «Зенита» Артуром Гимарайнсом и подготовил предложение о его трансфере, сообщает журналист Андре Эрнан на своей страничке в Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, бразильский клуб готов предложить чемпионам России € 10 млн за переход Артура.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ботафого» и «Зенит» близки к закрытию сделки по переезду в Санкт-Петербург вингера Луиса Энрике за € 35 млн.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне Артур принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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