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Дэвис близок к продлению контракта с «Баварией», трансфер в «Реал» сорвался — The Athletic

Дэвис близок к продлению контракта с «Баварией», трансфер в «Реал» сорвался — The Athletic
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Мадридский «Реал» не сможет подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, так как канадец близок к продлению соглашения с немецким клубом, сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн из The Athletic.

По сведениям источника, сторонам осталось уладить последние детали нового договора. Контракт будет переподписан на четыре года.

Источник также сообщает, что «Реал» и клубы АПЛ продолжают ждать своего шанса на подписание контракта с Альфонсо, однако теперь это практически исключено.

Отметим, что действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» заканчивается 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 24-летний канадец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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