Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Ботафого» — Globo Esporte

Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Ботафого» — Globo Esporte
Комментарии

Вчера, 17 января, переговоры между «Зенитом» и «Ботафого» относительно трансфера 27-летнего полузащитника Вендела сильно продвинулись. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб теперь близок к подписанию футболиста, а руководство команды уверено в его скором трансфере. Также сообщается, что сам Вендел считает потенциальное возвращение в родной чемпионат хорошей возможностью попасть в поле зрения национальной сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Вендел играет в футбол на бразильской улице

Материалы по теме
Переговоры между «Зенитом» и «Ботафого» по трансферу Вендела зашли в тупик — FDMC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android