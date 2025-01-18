Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу в «Ботафого» — Globo Esporte

Вчера, 17 января, переговоры между «Зенитом» и «Ботафого» относительно трансфера 27-летнего полузащитника Вендела сильно продвинулись. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб теперь близок к подписанию футболиста, а руководство команды уверено в его скором трансфере. Также сообщается, что сам Вендел считает потенциальное возвращение в родной чемпионат хорошей возможностью попасть в поле зрения национальной сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Вендел играет в футбол на бразильской улице