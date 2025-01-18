Бывший тренер Хусанова: я не завидую конкурентам Абдукодира в «Манчестер Сити»

Павел Роднёнок, являющийся первым тренером защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, с которым они вместе работали в белорусском клубе «Энергетик-БГУ», ответил на вопрос, готов ли 20-летний игрок конкурировать с футболистами «Манчестер Сити». Ранее в СМИ появилась информация, что Хусанов близок к переходу в стан «горожан».

«Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто конкуренты Хусанова, но совершенно точно им не завидую. Он их сожрёт, как только там появится! В Абдукодире я уверен», — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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