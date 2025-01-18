Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер Хусанова: я не завидую конкурентам Абдукодира в «Манчестер Сити»

Бывший тренер Хусанова: я не завидую конкурентам Абдукодира в «Манчестер Сити»
Комментарии

Павел Роднёнок, являющийся первым тренером защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, с которым они вместе работали в белорусском клубе «Энергетик-БГУ», ответил на вопрос, готов ли 20-летний игрок конкурировать с футболистами «Манчестер Сити». Ранее в СМИ появилась информация, что Хусанов близок к переходу в стан «горожан».

«Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто конкуренты Хусанова, но совершенно точно им не завидую. Он их сожрёт, как только там появится! В Абдукодире я уверен», — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Черчесов отреагировал на вероятный переход Хусанова в «Манчестер Сити»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android