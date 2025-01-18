Экс-тренер Хусанова объяснил, почему потенциальный новичок «Ман Сити» не попал в РПЛ

Павел Роднёнок, являющийся первым тренером защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, с которым они вместе работали в белорусском клубе «Энергетик-БГУ», рассказал, почему футболист не попал в клуб из РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».

— От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову. Интерес к нему был со всех сторон. Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий — работает в Беларуси, а когда будет готов — уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.

— Клубы Премьер-Лиги пытались его приобрести или только справки наводили?

— Я всех посылал к агенту, потому что я тренер, а не делец от футбола. А о чём они говорили и почему не срослось — не в курсе, — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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