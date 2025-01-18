«Арсенал» может усилить состав нападающим из другого клуба АПЛ — The Telegraph

«Арсенал» проявляет интерес к 28-летнему нападающему «Брентфорда» Йоану Виссе. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает конголезского футболиста в качестве замены для Габриэля Жезуса, получившего серьёзную травму.
В нынешнем сезоне Виссе принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
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